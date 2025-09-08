< sekcia Regióny
Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia zranených
Dopravu riadia a usmerňujú policajti.
Autor TASR,aktualizované
Drienovec 8. septembra (TASR) - K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadia a usmerňujú policajti. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Nehodu aktuálne policajti dokumentujú. Vodičom odporúča polícia použiť alternatívne trasy. Obchádzka je cez trasu Moldava nad Bodovu - Budolov - Peder - Žarnov - Turňa nad Bodvou.
Viacero zranených podľa prvotných informácií evidujú záchranári po dopravnej nehode kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
„Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto dopravnej nehody sedem pozemných posádok ZZS aj záchranársky vrtuľník,“ povedala s tým, že koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb.
