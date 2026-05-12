Pri drogovej razii v Starej Ľubovni polícia zadržala 27-ročného muža
Počas akcie bola vykonaná domová prehliadka, ako aj prehliadka nebytových priestorov, pri ktorých policajti zaistili omamné a psychotropné látky i predmety súvisiace s touto protiprávnou činnosťou.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 12. mája (TASR) - Pri drogovej razii v Starej Ľubovni polícia zadržala 27-ročného muža. Akciu v piatok (8. 5.) vykonali kriminalisti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Starej Ľubovni spolu s príslušníkmi Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva (KR) PZ v Prešove vo večerných hodinách. Obvinený skončil v cele policajného zaistenia. KR PZ o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Počas akcie bola vykonaná domová prehliadka, ako aj prehliadka nebytových priestorov, pri ktorých policajti zaistili omamné a psychotropné látky i predmety súvisiace s touto protiprávnou činnosťou. Zadržaný muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Na základe dostatočnej dôkaznej situácie ho okresný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou spáchaného v súbehu s trestným činom neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky,“ dodala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že na obvineného bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie. Polícia zároveň pokračuje vo vykonávaní ďalších procesných úkonov.
Polícia v súvislosti s týmto prípadom dodáva, že v utorok príde do Popradu interaktívny kamión s kampaňou „Zaži to na vlastnej koži“. Mládeži priblíži skutočné dôsledky nesprávnych rozhodnutí a sveta drog prostredníctvom zážitkovej prevencie.
