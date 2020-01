Pri dvoch dopravných nehodách na Spiši sa zranili dve malé deti

Krompachy/Rudňany 20. januára (TASR) – Pri dvoch dopravných nehodách, ktoré sa v týchto dňoch stali na Spiši, sa ťažko zranili dve malé deti. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová informovala, že prvý prípad sa stal ešte v piatok (17. 1.) krátko pred 7.30 h v Krompachoch.



„Osemročný chodec, ktorý bežal po chodníku v smere od autobusovej zastávky, náhle vstúpil na vozovku a vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúcemu vozidlu. Vstúpil na vozovku bez toho, aby sa dostatočne presvedčil, či tak môže urobiť bez hroziaceho nebezpečenstva,“ uviedla hovorkyňa s tým, že dieťa pri zrážke s vozidlom utrpelo podľa predbežného vyjadrenia lekárov ťažké zranenia, z ktorých sa bude liečiť viac ako 42 dní. Vodič zranený nebol a polícia u neho nezaznamenala ani požitie alkoholických nápojov.



Druhý prípad sa stal v sobotu (18. 1.) krátko po 13.30 h, keď 18-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo v smere od obce Markušovce do obce Rudňany. Po vjazde do Rudňan však pravým predným zrkadlom zachytil osemročnú chodkyňu, kráčajúcu v tom čase po okraji vozovky. „Dievča po náraze odhodilo na cestu, vodič však nezastavil a ďalej pokračoval v jazde. Zastavil až v strede obce, odkiaľ udalosť telefonicky oznámil na tiesňovú linku 158. Záchranka previezla maloletú chodkyňu do nemocnice, podľa predbežného vyjadrenia lekárov utrpela ťažké zranenia, z ktorých sa bude taktiež liečiť viac ako šesť týždňov,“ doplnila Ivanová.



Vodič, ktorý sa pri dopravnej nehode nezranil, bol podrobený dychovej skúške. Výsledok prítomnosti alkoholu v jeho dychu bol negatívny, na zistenie požitia iných návykových či psychotropných látok mu v spišskonovoveskej nemocnici odobrali biologický materiál. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.



Presná príčina oboch dopravných nehôd, bližšie okolnosti i miera zavinenia jednotlivých účastníkov, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že častými účastníkmi cestnej premávky sú aj deti ako cyklisti, spolujazdci či chodci a dopravné nehody neobchádzajú ani ich. Obracia sa preto na rodičov, aby naučili svoje dieťa správne prechádzať cez cestu a hovorili s nimi o nástrahách na cestách. „Je dôležité, aby dopravnej výchove svojich detí od najútlejšieho veku venovali veľkú pozornosť a sami im boli príkladom,“ dodala Ivanová s tým, že dieťa je nepozorné, málo predvídavé, koná impulzívne a často nevie posúdiť nebezpečenstvo situácie, v ktorej sa ocitlo. Pre svoj malý vzrast má obmedzený výhľad na vozovku a aj pre vodičov je v hustej premávke ťažšie spozorovateľné. „Aj malá chvíľka nepozornosti môže viesť k tragédii,“ uzatvára hovorkyňa.