Dve dopravné nehody na východe: Zasahovať musel záchranársky vrtuľník

Ždiar/Havaj 29. marca (TASR) - V Prešovskom kraji sa v stredu stali dve vážne dopravné nehody, zasahovať museli aj leteckí záchranári. Na ceste I. triedy pred obcou Ždiar v okrese Poprad sa zrazili dve autá, krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala krátko po 12. hodine.



"Vodičom jedného osobného vozidla bol 22-ročný muž z obce Spišská Belá, s ktorým bola v aute aj 24-ročná spolujazdkyňa. Vodičkou druhého osobného vozidla bola 44-ročná žena zo Ždiaru," uviedla Ligdayová. Oboch vodičov na mieste podrobili dychovej skúške, pričom výsledok bol negatívny.



Na mieste nehody zasahovala posádka záchranárskeho vrtuľníka z Popradu. "Lekár bol po prílete na miesto vysadený pomocou palubného navijaka. Do svojej starostlivosti si prevzal 22-ročného vodiča s poranením hlavy. Na mieste mu bolo poskytnuté primárne zdravotné ošetrenie, následne bol pacient preložený na palubu vrtuľníka, ktorý pristál neďaleko," informovala letecká záchranná služba na sociálnej sieti. Muža v stabilizovanom stave a pri vedomí previezli do popradskej nemocnice.



"Polícia na mieste preveruje okolnosti, za akých došlo k tejto dopravnej nehode, k prípadu je pribratý aj znalec z odboru doprava. Miera a presná príčina dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania," dodala policajná hovorkyňa. Predbežne vyčíslená škoda na vozidlách je vo výške 10.000 eur.



Vážna dopravná nehoda sa v stredu stala dopoludnia aj medzi obcami Makovce a Havaj v Stropkovskom okrese, tam zasahovala košická posádka leteckých záchranárov. Na ceste II. triedy sa zrazili dve autá, hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková pre TASR potvrdila, že na mieste sa ťažko zranil 37-ročný muž. S viacerými zraneniami ho v umelom spánku napojeného na pľúcnu ventiláciu previezli do fakultnej nemocnie v Prešove.



Ligayová dodala, že jedno z vozidiel viedla 44-ročná žena z obce Havaj, s ktorou v aute sedel aj 18-ročný spolujazdec. Ženu na mieste podrobili dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny. "Vodičom druhého osobného vozidla bol 37-ročný muž z obce Hotča. Jemu bola odobratá vzorka krvi na zistenie možnej prítomnosti alkoholu," dodala s tým, že predbežne vyčíslená škoda na vozidlách je 10.000 eur. Miera a presná príčina dopravnej nehody sú aj v tomto prípade v štádiu vyšetrovania.