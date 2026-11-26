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Pri dvoch nehodách v okrese Nové Zámky sa zranili traja ľudia
Pri obci Jasová došlo k zrážke dvoch dodávok, ktoré skončili mimo cesty.
Autor TASR
Nové Zámky 26. novembra (TASR) - Záchranné zložky od ranných hodín zasahujú pri dvoch vážnych dopravných nehodách, ktoré sa stali v okrese Nové Zámky. Zranili sa pri nich traja ľudia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Na ceste I/75 z Trnovca nad Váhom smerom na obec Jatov sa z doposiaľ presne nezistených príčin zrazilo nákladné vozidlo s osobným autom. Pri dopravnej nehode sa zranil vodič Škody Octavia, ktorého so zraneniami previezli do nemocnice. Policajti oboch vodičov podrobili dychovým skúškam na alkohol s negatívnym výsledkom.
Pri obci Jasová došlo k zrážke dvoch dodávok, ktoré skončili mimo cesty. Dve osoby utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocnice.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina oboch nehôd sú predmetom vyšetrovania polície.
Na ceste I/75 z Trnovca nad Váhom smerom na obec Jatov sa z doposiaľ presne nezistených príčin zrazilo nákladné vozidlo s osobným autom. Pri dopravnej nehode sa zranil vodič Škody Octavia, ktorého so zraneniami previezli do nemocnice. Policajti oboch vodičov podrobili dychovým skúškam na alkohol s negatívnym výsledkom.
Pri obci Jasová došlo k zrážke dvoch dodávok, ktoré skončili mimo cesty. Dve osoby utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocnice.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina oboch nehôd sú predmetom vyšetrovania polície.