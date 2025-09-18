Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri dvojdňovej kontrole na jednej ulici odhalila troch opitých vodičov

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Krajské riaditeľstvo spresňuje, že v dvoch prípadoch bola nameraná hodnota do jedného promile, v treťom prípade namerali 35-ročnému vodičovi 2,08 promile.

Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) – Cielená dvojdňová (16. - 17. 9.) kontrola dopravných policajtov na Odeskej ulici v bratislavských Podunajských Biskupiciach odhalila troch vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.

Spresňuje, že v dvoch prípadoch bola nameraná hodnota do jedného promile, v treťom prípade namerali 35-ročnému vodičovi 2,08 promile. Policajti ho zadržali a eskortovali na policajné oddelenie.

„V súčasnosti už čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, v prípade dokázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok,“ upozornili policajti.
