V Trnave už opäť stoja sochy sv. Jozefa a Panny Márie Immaculaty

Trnava 4. decembra (TASR) - Pozlátené atribúty svätcov, ktoré doplnia v týchto dňoch, dajú konečnú podobu sochám sv. Jozefa a Panny Márie Immaculaty, ktoré sa po viac ako 30 rokoch vrátili v Trnave na námestie pri Evanjelickom dome. V lokalite realizovala radnica v tomto roku zásadnú obnovu za tri milióny eur, pričom dostala svoju autentickú podobu z 20. rokov minulého storočia.



Na obnovené Námestie SNP osadilo mesto kópie sôch svätcov, ktoré z umelého kameňa podľa originálov z roku 1770 zhotovil reštaurátor, akademický sochár Pavol Čambál. Podľa slov riaditeľky Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava Gabriely Kvetanovej, sochy v lokalite pôvodne stáli na barokovom moste, ktorý však bol vtedy ešte pred hradbami mesta. No miesto sa postupom času, ako sa Trnava rozrastala, stalo súčasťou intravilánu. Neskôr, keď potok Trnávka pod ním prekryli a most stratil význam, sochy o kúsok presunuli, takmer nepovšimnuté stáli pod stromami dlhé roky. "V 80. rokoch sme ich demontovali, chvíľu boli uskladnené v historickom objekte vtedy detského domova na Františkánskej ulici, potom ich premiestnili na KPÚ," opísal Čambál. Aktuálne sú ich kópie inštalované len o niekoľko metrov ďalej.



Barokové originály sú podľa reštaurátorovho vyjadrenia kvalitnou slohovou prácou, pravdepodobne rakúskej proveniencie. "Diela tohto druhu sa zvyčajne objednávali, nemáme informácie, že by priamo v Trnave bola kameňosochárska dielňa, ktorá by ich mohla vyrobiť," povedal. Tejto téze podľa neho zodpovedá aj použitý jemnozrnný vápenec, ktorý sa na území Uhorska nenachádzal. Sochy sú zhotovené podľa štandardov ikonografického obsahu, s podstavcami majú výšku tri metre, svätci sú v životnej veľkosti. Socha sv. Jozefa je, ako doplnil Čambál, osobitá telesným kontaktom. "Svätec držiac na rukách malého Ježiška šteklí ho na päte a chlapček ho na oplátku ťahá za bradu," upozornil na zvláštnosť. Immaculata predstavuje vo dvojici duchovný rozmer, pravou nohou šliape po hlave hada ako symbole zlého ducha.