Pri extrémnych horúčavách v Humennom polievajú dlažbu na námestí

Humenné 13. júla (TASR) - Vlnu horúčav sa snažia zmierniť aj v Humennom, a to postrekom dlažby na námestí či tzv. vodnou hmlou. Marián Škuba z tlačového referátu mesta informoval, že s teplotným extrémom bojujú najmä tie časti mesta, kde pre zastavané plochy a nedostatok zelene vznikajú takzvané teplotné ostrovy. Humenné má takéto miesto napríklad na tzv. Južnom námestí, kde prevažuje dlažba a zeleň tam tvoria s výnimkou jednej borovice najmä zakrpatené dreviny, ktoré majú len estetický, nie funkčný význam.



"Snáď najbežnejšou technikou ochladzovania je zatienenie najmä pomocou stromov. V horúcom letnom dni pri teplotách nad 34 stupňov Celzia strom ochladzuje svoje okolie o 8 až 12 stupňov. Ideálnym miestom, kde sa môže verejnosť pred horúčavami schovať sú parky. V Humennom sú to Park mieru pri kaštieli, Park Jednotka pri hoteli Karpatia a tzv. park za Duklou medzi ulicami Duchnovičova a Dobrianskeho na sídlisku II," uviedol Škuba.



Technické služby mesta Humenné sa tiež snažia zmierniť vplyv extrémneho tepla na obyvateľstvo. Dvakrát denne vykonávajú postrek dlažby na Námestí slobody a na tzv. Južnom námestí. Neďaleko Fontány lásky pri kultúrnom EKOstánku zároveň nainštalovali vodnú hmlu, pri ktorej sa môže verejnosť ochladiť každý deň do 20.00 h.



"Pozitívny vplyv na ochladenie mikroklímy majú aj fontány, v Humennom je ich päť," dodal Škuba s tým, že pomoc smerujú nielen obyvateľom či návštevníkom mesta, ale aj faune a flóre. Vysadené záhony sú pravidelne zalievané, do vodnej plochy vo vnútrobloku Partizánskej ulice na Sídlisku pod Sokolejom doplnili 14.000 litrov vody. "V lokalite sa priaznivo ochladzuje ovzdušie, osoh z toho majú aj v 'jazierku' žijúce ryby," uzavrel Škuba.