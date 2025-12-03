< sekcia Regióny
Pri Farskom kostole sv. Martina vyrástol nový drevený betlehem
Betlehem má podľa slov hovorkyne mesta za sebou pozoruhodný príbeh.
Autor TASR
Martin 3. decembra (TASR) - Okolie Farského kostola sv. Martina zdobí nový drevený betlehem vytvorený rezbárom Miroslavom Kalankom. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, dielo bolo slávnostne požehnané v utorok (2. 12.) a obyvatelia i návštevníci Martina si ho budú môcť pozrieť počas najbližších piatich týždňov.
Betlehem má podľa jej slov za sebou pozoruhodný príbeh. „Vznikol z mohutného topoľa, ktorý viac ako 60 rokov rástol neďaleko dnešnej Slovenskej národnej knižnice. Strom bol desiatky rokov tichým svedkom života v meste a hoci musel byť odstránený, dostal druhú šancu zažiariť,“ uviedla Jenigár.
Doplnila, že rezbár Miroslav Kalanka vdýchol vypílenému stromu nový život. „Z jeho dreva vytvoril sériu pôsobivých sôch zobrazujúcich Svätú rodinu a postavy tradičného betlehema. Drevený betlehem si obyvatelia i návštevníci mesta môžu pozrieť až do 11. januára 2026,“ dodala martinská hovorkyňa.
