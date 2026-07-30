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Pri Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku zmenia organizáciu dopravy
Najvýraznejšou zmenou je úprava hlavnej cesty.
Autor TASR
Ružomberok 30. júla (TASR) - Od pondelka 3. augusta sa v Ružomberku zmení organizácia dopravy na križovatke ulíc Dušana Makovického a Karola Salvu pri Galérii Ľudovíta Fullu. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, mení sa prednosť v jazde, pribudne nové dopravné značenie a úprava vytvorí bezpečnejšie podmienky aj pre cyklistov.
Najvýraznejšou zmenou je úprava hlavnej cesty. Ulica Dušana Makovického bude po novom hlavnou cestou, pričom premávka po nej bude pokračovať priamo. Ulica Karola Salvu sa stane vedľajšou cestou a vodiči prichádzajúci z tohto smeru budú povinní dať prednosť vozidlám jazdiacim po hlavnej ceste.
„Súčasťou zmien bude aj kompletná obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia. Na vozovke pribudnú aj tzv. žraločie zuby - rad bielych trojuholníkov, ktoré vodičov jednoznačne upozorňujú na povinnosť dať prednosť v jazde. Rovnaké značenie bude použité aj pri ochrannom cyklopruhu, čím sa jasne určia pravidlá prednosti medzi motorovými vozidlami a cyklistami,“ priblížil hovorca.
Miškovčík vysvetlil, že doterajšie zalomenie hlavnej cesty patrilo medzi problematické miesta z hľadiska bezpečnosti. Neštandardné vedenie hlavnej cesty podľa neho vytváralo neprehľadné dopravné situácie, zvyšovalo riziko kolízií a komplikovalo orientáciu vodičov. „Nové riešenie prinesie jednoduchšiu a intuitívnejšiu organizáciu dopravy, zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a prispeje aj k plynulejšiemu prejazdu križovatkou. Zmena zároveň nadväzuje na dlhodobý zámer mesta rozvíjať cyklistickú dopravu,“ doplnil s tým, že ide o dôležitý krok pri budovaní cyklistického prepojenia mestských častí Čutkovská - Klačno - Mostová.
Samospráva pôvodne plánovala zmenu v doprave zrealizovať až po otvorení diaľničného obchvatu Ružomberka, keď sa predpokladal pokles intenzity dopravy v centre mesta. Keďže sa však termín dokončenia obchvatu opakovane posúva, rozhodli sa nečakať.
„Prosíme všetkých vodičov, aby v prvých dňoch po zmene venovali zvýšenú pozornosť novému dopravnému značeniu, znížili rýchlosť a rešpektovali nové pravidlá prednosti v jazde. Na bezpečný priebeh zmeny bude počas prvých týždňov zvýšene dohliadať Mestská polícia Ružomberok,“ podotkol hovorca.
Najvýraznejšou zmenou je úprava hlavnej cesty. Ulica Dušana Makovického bude po novom hlavnou cestou, pričom premávka po nej bude pokračovať priamo. Ulica Karola Salvu sa stane vedľajšou cestou a vodiči prichádzajúci z tohto smeru budú povinní dať prednosť vozidlám jazdiacim po hlavnej ceste.
„Súčasťou zmien bude aj kompletná obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia. Na vozovke pribudnú aj tzv. žraločie zuby - rad bielych trojuholníkov, ktoré vodičov jednoznačne upozorňujú na povinnosť dať prednosť v jazde. Rovnaké značenie bude použité aj pri ochrannom cyklopruhu, čím sa jasne určia pravidlá prednosti medzi motorovými vozidlami a cyklistami,“ priblížil hovorca.
Miškovčík vysvetlil, že doterajšie zalomenie hlavnej cesty patrilo medzi problematické miesta z hľadiska bezpečnosti. Neštandardné vedenie hlavnej cesty podľa neho vytváralo neprehľadné dopravné situácie, zvyšovalo riziko kolízií a komplikovalo orientáciu vodičov. „Nové riešenie prinesie jednoduchšiu a intuitívnejšiu organizáciu dopravy, zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a prispeje aj k plynulejšiemu prejazdu križovatkou. Zmena zároveň nadväzuje na dlhodobý zámer mesta rozvíjať cyklistickú dopravu,“ doplnil s tým, že ide o dôležitý krok pri budovaní cyklistického prepojenia mestských častí Čutkovská - Klačno - Mostová.
Samospráva pôvodne plánovala zmenu v doprave zrealizovať až po otvorení diaľničného obchvatu Ružomberka, keď sa predpokladal pokles intenzity dopravy v centre mesta. Keďže sa však termín dokončenia obchvatu opakovane posúva, rozhodli sa nečakať.
„Prosíme všetkých vodičov, aby v prvých dňoch po zmene venovali zvýšenú pozornosť novému dopravnému značeniu, znížili rýchlosť a rešpektovali nové pravidlá prednosti v jazde. Na bezpečný priebeh zmeny bude počas prvých týždňov zvýšene dohliadať Mestská polícia Ružomberok,“ podotkol hovorca.