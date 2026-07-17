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Pri geografickom strede Európy zapália ústrednú vatru zvrchovanosti
Súčasťou akcie bude aj kultúrny program v podobe speváckej skupiny Prameň zo Žarnovice.
Autor TASR
Kremnické Bane 17. júla (TASR) - V Kremnických Baniach v piatok popoludní pri príležitosti 34. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky zapália ústrednú vatru zvrchovanosti. Organizátori na podujatí očakávajú niekoľko stoviek účastníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Matice Slovenskej Laura Hancová.
Podujatie spojené so slávnostným zapálením ústrednej vatry zvrchovanosti sa začne o 17.00 h v areáli geografického stredu Európy pri Kostole sv. Jána Krstiteľa v Kremnických Baniach. Súčasťou akcie bude aj kultúrny program v podobe speváckej skupiny Prameň zo Žarnovice.
„Vatra zvrchovanosti je symbolický oheň, ktorým si Slovensko každoročne pripomína prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992. Úplne prvá, dnes označovaná ako ústredná, bola zapálená práve v deň prijatia deklarácie, večer 17. júla 1992, na Geografickom strede Európy pri Kostole sv. Jána Krstiteľa medzi obcami Kremnické Bane a Krahule,“ priblížila Hancová.
Podujatie spojené so slávnostným zapálením ústrednej vatry zvrchovanosti sa začne o 17.00 h v areáli geografického stredu Európy pri Kostole sv. Jána Krstiteľa v Kremnických Baniach. Súčasťou akcie bude aj kultúrny program v podobe speváckej skupiny Prameň zo Žarnovice.
„Vatra zvrchovanosti je symbolický oheň, ktorým si Slovensko každoročne pripomína prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992. Úplne prvá, dnes označovaná ako ústredná, bola zapálená práve v deň prijatia deklarácie, večer 17. júla 1992, na Geografickom strede Európy pri Kostole sv. Jána Krstiteľa medzi obcami Kremnické Bane a Krahule,“ priblížila Hancová.