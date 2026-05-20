Pri Gymnáziu Štúra v Michalovciach vzniká nový multišportový areál
Areál by mal byť dokončený do konca septembra.
Autor TASR
Michalovce 20. mája (TASR) - Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach začali s výstavbou nového multišportového areálu za viac ako 600.000 eur. Väčšina financií pochádza z Fondu na podporu športu, zvyšok uhradí Košický samosprávny kraj. Ako pre TASR uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, táto investícia nadväzuje na nedávnu komplexnú rekonštrukciu celej budovy školy.
„Chceli sme Gymnázium Ľudovíta Štúra obnoviť komplexne, preto pokračujeme aj v tejto investícii. Myslíme si, že ku škole patrí aj priestor pre šport a aktivity,“ uviedol Trnka. Dodal, že areál má po dokončení slúžiť nielen študentom, ale aj verejnosti. Na projekt poskytne Fond na podporu športu 400.000 eur, približne 230.000 eur bude financovaných z rozpočtu kraja.
Súčasťou projektu bude multifunkčné ihrisko určené najmä pre kolektívne športy, ako sú basketbal, volejbal či hádzaná, bežecký ovál s doskočiskom, ihrisko na plážový volejbal, tenisový kurt aj workoutové prvky. Areál by mal byť dokončený do konca septembra.
Zástupca riaditeľky školy Milan Kaplan uviedol, že pôvodné športoviská boli pre zlý technický stav niekoľko rokov nevyužívané. „Celá škola bola bez vonkajšieho športoviska približne štyri roky,“ skonštatoval. K zhoršeniu stavu areálu podľa neho prispelo aj fungovanie stanového tábora počas utečeneckej krízy po vypuknutí vojny na Ukrajine. Podľa Kaplana prinesie nový areál výrazné zlepšenie podmienok pre približne 400 študentov školy. Gymnázium navštevujú aj viacerí športovci z miestnych klubov. „Doteraz sme mohli využívať iba priestory telocvične na všetky pohybové aktivity,“ povedal.
KSK podľa neho disponuje elektronickým systémom na rezerváciu športovísk, do ktorého sa plánuje škola zapojiť. „Chceli by sme niektoré plochy, napríklad bežecký ovál, sprístupniť voľne ľuďom z okolia a rekreačným športovcom, najmä v popoludňajších hodinách,“ uviedol Kaplan.
Trnka pripomenul, že ide o ďalšiu investíciu do školy po rozsiahlej obnove zameranej na energetické zefektívnenie budovy za 6,2 milióna eur. Ďalšie menšie projekty podľa neho stáli niekoľko stotisíc eur. „Celkovo sme na tejto škole preinvestovali okolo osem miliónov eur,“ povedal.
