Pri gymnáziu v Dunajskej Strede postavili novú telocvičňu

Dunajská Streda 13. apríla (TASR) - Novú školskú telocvičňu dali do užívania pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Telocvičňu postavil zo svojich zdrojov zriaďovateľ a časť financií získal z Fondu na podporu športu.



"Pokračujeme v realizácii rozsiahleho plánu na rozvoj športovej infraštruktúry vo všetkých siedmich okresoch Trnavského kraja. Moderné športovisko v Dunajskej Strede sme prepojili s už existujúcim objektom v areáli školy. Verím, že nová hracia plocha, šatne, sociálne zariadenia, ale aj miestnosť na gymnastiku vytvoria priestor na športovanie nielen pre študentov, ale aj pre širšiu komunitu v meste," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Vedenie školy konečne nebude mať starosti, kde sa budú organizovať hodiny telesnej výchovy, keďže tie muselo zabezpečovať na vedľajšej základnej škole," doplnil primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos.



Samosprávny kraj do výstavby investoval 950.000 eur, pričom na tento projekt získal dotáciu 520.000 eur z Fondu na podporu športu. "V prvom rade bude telocvičňa slúžiť na skvalitnenie výučby telesnej a športovej výchovy na škole, ale bude slúžiť nielen študentom školy, ale aj pre učiteľov a širokú verejnosť," doplnila riaditeľka školy Monika Sihelská.



"Som rád, že sa projekt podaril aj v rámci spájania financií z Európskej únie a vlastných prostriedkov samosprávneho kraja. Treba pripomenúť, že v súčasnosti je rozpočet samosprávneho kraja v horšom stave ako v čase, keď sme naplánovali investíciu, pre rôzne legislatívne zmeny. V súčasnosti by sme asi nedokázali tak rýchlo postaviť túto telocvičňu, ako to bolo minulý rok," povedal podpredseda TTSK József Berényi.