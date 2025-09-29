Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri gymnáziu v Kráľovskom Chlmci postavia plaváreň za 9,7 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Košický samosprávny kraj (KSK) ako zriaďovateľ gymnázia pre TASR uviedol, že výstavba krytej plavárne je dôležitým projektom, ktorý má zlepšiť podmienky na vzdelávanie a šport žiakov.

Kráľovský Chlmec 29. septembra (TASR) - Pri gymnáziu v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov postavia krytú plaváreň. Škola po verejnom obstarávaní podpísala zmluvu na výstavbu objektu za sumu 9.734.000 eur s DPH s firmou Metrostav Slovakia.

Košický samosprávny kraj (KSK) ako zriaďovateľ gymnázia pre TASR uviedol, že výstavba krytej plavárne je dôležitým projektom, ktorý má zlepšiť podmienky na vzdelávanie a šport žiakov. „Stavebné práce sa zatiaľ nezačali, no podľa harmonogramu by mali trvať dva roky a začať sa v októbri tohto roka po zabezpečení plného financovania. Projekt je hradený z vlastných zdrojov KSK s cieľom získať aj nenávratný finančný príspevok, pričom po dokončení bude plaváreň prevádzkovať samotná škola,“ uviedla hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.

O možnosti podpory tohto projektu hovoril aj premiér Robert Fico (Smer-SD) na minulotýždňovom výjazdovom rokovaní vlády v Borši (okres Trebišov). Podľa uznesenia kabinetu má minister cestovného ruchu a športu nadviazať komunikáciu o možnosti financovania realizácie výstavby plavárne v Kráľovskom Chlmci.

Plaváreň pri miestnom gymnáziu má podľa KSK fungovať ako viacúčelové zariadenie so školskou, športovou aj s komerčnou prevádzkou. „V spádovej oblasti školy je viac než 4900 žiakov základných a stredných škôl, ktorí by využívali zariadenie najmä v dopoludňajších hodinách. Popoludní by plaváreň slúžila na špecializované programy a vo večerných hodinách širokej verejnosti a športovým klubom,“ priblížila Strojná.

Plaváreň bude novostavbou obdĺžnikového tvaru s dvoma nadzemnými podlažiami. Súčasťou objektu bude 25-metrový plavecký bazén aj menší výučbový bazén určený pre deti. Celý projekt je navrhnutý tak, aby zohľadňoval moderné technológie a zabezpečil nízkoenergetickú prevádzku.
