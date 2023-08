Pri gymnáziu v Starej Ľubovni pribudne nová telocvičňa s terasou

Stará Ľubovňa 10. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vybuduje pri Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni novú modernú telocvičňu. Disponovať bude kompletným športovým aj hygienickým zázemím, rampou pre imobilných či hľadiskom pre 185 ľudí. Krajská samospráva na jej výstavbu využije vlastné zdroje aj schválenú dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 1,1 milióna eur. Celkovo preinvestuje 2,26 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Nová telocvičňa doplní podľa jej slov existujúce športové zázemie školy, ktorým je menšia, aktuálnym potrebám nevyhovujúca telocvičňa, svojpomocne vybudovaná posilňovňa a vonkajšie multifunkčné ihrisko. Vybudovaný objekt bude predstavovať jednopodlažnú, sčasti dvojpodlažnú stavbu so sedlovou strechou a s rozmermi 19 krát 55 metrov. Jej hlavný vstup povedie z existujúcej budovy, pričom obidva objekty vzájomne spojí rampa umožňujúca bezpečný pohyb imobilným osobám.



V objekte sa bude nachádzať vstupná chodba s prístupom do dvoch traktov. V jednom sa umiestni hygienické zázemie so šatňami a kabinet, v ďalšom telocvičňa s hracími plochami pre volejbal basketbal a bedminton a taktiež sklad i technická miestnosť. V telocvični sa vytvorí aj miestnosť prvej pomoci, náraďovňa či opravovňa náradia.



"Škole dáme naozaj atraktívny športový objekt s teleskopickým hľadiskom, zasadačkou a šatňou na druhom podlaží, ktoré budú dostatočne vzdušné a presvetlené, a tiež s terasou, pred slnkom chránenou drevenými pergolami. Žiaci ju budú využívať napríklad na stolný tenis, ale bude slúžiť tiež ako oddychová zóna pri vyučovaní teórie telesnej výchovy," priblížil predseda PSK Milan Majerský.



Záujem využívať nový priestor podľa neho prejavili aj športové kluby a ako povedal, určite bude otvorený i pre širokú verejnosť.



PSK s investičným zámerom výstavby športového objektu pri staroľubovnianskom gymnáziu uspel v rámci minuloročnej výzvy Fondu na podporu športu zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s celkovou alokáciou 17,6 milióna eur. Projekt a žiadosť o dotáciu z fondu odobrili krajskí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí.