Pri historickej synagóge pribudol Lučenecký dekalóg

Lučenec 9. decembra (TASR) – Desať božích prikázaní predstavujú betónové objekty Lučeneckého dekalógu, ktorý pribudol pri historickej synagóge v Lučenci. Jeho súčasťou je i pamätná tabuľa s vyjadrením autorky, akademickej sochárky Jaroslavy Šickovej-Fabrici.



„Prvé prikázanie som dala schválne hore nohami, pretože naša spoločnosť zruinovala etické princípy aj morálku. Keby každý človek tieto princípy dodržiaval, ušetrili by sme na svete množstvo zla a bolesti," uviedla autorka na tabuli.



Ako ďalej povedala, je milo prekvapená a dojatá z reakcií na vytvorené dielo. „Ľudia naň vešajú svoje posolstvá. Veľmi ma prekvapuje, že najviac ovešané je štvrté prikázanie - cti otca svojho i matku svoju. Myslím, že to evokuje v ľuďoch niečo dobré,“ podotkla autorka s tým, že to bol jej cieľ.