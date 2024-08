VÁŽNA NEHODA: Žena vletela medzi stromy. auto skončilo na streche

Horná Poruba 30. augusta (TASR) - Všetky záchranné zložky zasahovali v stredu (28. 8.) popoludní pri dopravnej nehode na ceste pri Hornej Porube v Ilavskom okrese. Automobil tam narazil do stromu, zostali v ňom zakliesnené dve osoby. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Rýchlosť jazdy pravdepodobne neprispôsobila svojim schopnostiam 45-ročná vodička, zišla mimo cesty a narazila do stromu. Vozidlo sa prevrátilo na strechu, vodička a jej 48-ročný spolujazdec zostali zakliesnení vo vozidle.



Z automobilu oboch vyslobodili hasiči, zdravotní záchranári ich následne previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Príčiny dopravnej nehody vyšetruje polícia.