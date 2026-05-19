< sekcia Regióny
Pri Horných Janíkoch vznikajú mozaikovité pasienky
Spolu s WWF na projekte spolupracujú aj Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a miestny farmár.
Autor TASR
Janíky 19. mája (TASR) - Pod elektrickými vedeniami pri Horných Janíkoch, ktoré sú časťou obce Janíky v okrese Dunajská Streda, vznikajú mozaikovité pasienky. Cieľom je nahradiť plošné výruby prirodzenou pastvou a citlivejším manažmentom krajiny pri zachovaní bezpečnej prevádzky vedení a podpore biodiverzity. TASR to uviedla Kristína Bocková zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).
Pripomenula, že tradičná údržba elektrických vedení doteraz často znamenala pravidelné a plošné odstraňovanie všetkých drevín v 70 metrov širokom páse, aby sa predišlo poruchám či výpadkom prúdu. Na mozaikovitých pasienkoch sa o reguláciu náletových drevín stará pasúci sa dobytok a pôvodné kroviny zostávajú útočiskom pre vtáky a opeľovače. „Čím sa minimalizuje potreba radikálnych zásahov techniky,“ ozrejmila.
Spolu s WWF na projekte spolupracujú aj Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a miestny farmár. Generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth uviedol, že ochrana prírody je pre nich dôležitou súčasťou. „Snažíme sa o riešenia, ktoré rešpektujú prirodzené fungovanie krajiny a prinášajú dlhodobé benefity pre životné prostredie aj komunity,“ ozrejmil.
Podľa WWF Slovensko prieskumy ukázali, že lokalita patrí do územia európskeho významu a nachádzajú sa v nej zvyšky prioritného biotopu. V oblasti zaznamenali aj ohrozené druhy rastlín, ktoré ohrozujú invázne dreviny. „Prechodom na mozaikovitý manažment dávame územiu šancu obnoviť pôvodné druhové zloženie. Odstránenie inváznych drevín môže priniesť návrat ďalších vzácnych druhov rastlín aj živočíchov,“ uviedol ekológ z WWF Slovensko Štefan Jančo.
Projekt má podľa realizátorov environmentálny, sociálny aj ekonomický prínos. Okrem podpory biodiverzity prispieva aj k zapojeniu miestneho farmára do manažmentu územia a v dlhodobom horizonte môže znížiť náklady na údržbu ochranných pásiem elektrických vedení.
Pripomenula, že tradičná údržba elektrických vedení doteraz často znamenala pravidelné a plošné odstraňovanie všetkých drevín v 70 metrov širokom páse, aby sa predišlo poruchám či výpadkom prúdu. Na mozaikovitých pasienkoch sa o reguláciu náletových drevín stará pasúci sa dobytok a pôvodné kroviny zostávajú útočiskom pre vtáky a opeľovače. „Čím sa minimalizuje potreba radikálnych zásahov techniky,“ ozrejmila.
Spolu s WWF na projekte spolupracujú aj Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a miestny farmár. Generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth uviedol, že ochrana prírody je pre nich dôležitou súčasťou. „Snažíme sa o riešenia, ktoré rešpektujú prirodzené fungovanie krajiny a prinášajú dlhodobé benefity pre životné prostredie aj komunity,“ ozrejmil.
Podľa WWF Slovensko prieskumy ukázali, že lokalita patrí do územia európskeho významu a nachádzajú sa v nej zvyšky prioritného biotopu. V oblasti zaznamenali aj ohrozené druhy rastlín, ktoré ohrozujú invázne dreviny. „Prechodom na mozaikovitý manažment dávame územiu šancu obnoviť pôvodné druhové zloženie. Odstránenie inváznych drevín môže priniesť návrat ďalších vzácnych druhov rastlín aj živočíchov,“ uviedol ekológ z WWF Slovensko Štefan Jančo.
Projekt má podľa realizátorov environmentálny, sociálny aj ekonomický prínos. Okrem podpory biodiverzity prispieva aj k zapojeniu miestneho farmára do manažmentu územia a v dlhodobom horizonte môže znížiť náklady na údržbu ochranných pásiem elektrických vedení.