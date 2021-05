Pri hrade v Kežmarku postavia bronzovú sochu Imricha Thökölyho

Kežmarok 25. mája (TASR) – V Kežmarku postavia bronzovú jazdeckú sochu Imrichovi Thökölymu, ktorý bol majiteľom Kežmarského hradu, veliteľ proticisárskeho povstania uhorskej šľachty a bojovník za náboženskú slobodu. Jej autorom bude maďarský sochár a umelec Lajos Győrfi. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že slávnostné odhaľovanie sochy je naplánované na október.



„Umiestnenie sochy pri Kežmarskom hrade bude dôstojnou spomienkou na významného rodáka nášho mesta, keďže sa na hrade narodil. Imrich Thököly zanechal významnú stopu v dejinách nášho regiónu aj v dejinách Európy,” uviedol primátor mesta Ján Ferenčák.



Vyhotovenie sochy Imricha Thökölyho v životnej veľkosti a jej prepravu na miesto postavenia zabezpečuje na základe podpísaného memoranda o spolupráci z novembra 2020 Generálny konzulát Maďarska. Ten dá sochu vyhotoviť na náklady maďarského štátu a daruje ju do vlastníctva Kežmarku. Generálna konzulka Maďarska v Košiciach Ágota Hetey podotkla, že mesto Kežmarok zabezpečí vhodné miesto, úpravu terénu, okolia umeleckého diela a vybuduje podstavec pre sochu.



Ak to naradenia súvisiace s pandemickou situáciou dovolia, slávnostné odhaľovanie sochy v októbri bude sprevádzané prezentáciou maďarskej kultúry a gastronómie obyvateľom a návštevníkom mesta. Ako doplnila Hetey, výročie narodenia a úmrtia kniežaťa Thökölyho je v septembri. V októbri zároveň uplynie 115 rokov od uloženia jeho pozostatkov v Kežmarku.



„Gróf Imrich Thököly patrí nesporne k najvýznamnejším postavám našich ranonovovekých dejín. Ako vodca protihabsburského povstania integroval nespokojnosť masy obyvateľstva bez rozdielu národnosti alebo spoločenskej príslušnosti a viedol ich do boja za slobodu vyznania a oslobodenie svojej vlasti spod cudzej nadvlády. Ostáva pre nás aj ďalšie generácie príkladom spolupráce a priateľstva našich národov Slovákov, Maďarov i Rusínov,” dodal profesor, historik a rektor prešovskej univerzity Peter Kónya.



Imrich Thököly sa narodil 25. septembra 1657 v Kežmarku. Bol synom uhorského magnáta slovenského pôvodu Štefana Thökölyho a Márie, rodenej Ďulafiovej. V roku 1670 počas obliehania Oravského hradu ušiel do Sedmohradska a stal sa aktívnym účastníkom boja proti Habsburgovcom. V roku 1678 sa stal vodcom stavovského povstania uhorskej šľachty. Vďaka počiatočným úspechom jeho povstania bol cisár Leopold nútený zvolať Šopronský snem a uzákoniť aspoň čiastočnú náboženskú slobodu. Povstanie šľachty bolo nakoniec porazené v bitke pod Viedňou v roku 1683. Thököly sa s manželkou a najbližšími spolubojovníkmi následne uchýlil v Turecku, kde 13. septembra 1705 v meste Izmid zomrel. V októbri 1906 boli jeho pozostatky prevezené uhorskou vládou do Kežmarku.