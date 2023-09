Pri Hrnčiarovciach nad Parnou simulovali zrážku cyklistu s autom

Hrnčiarovce nad Parnou 18. septembra (TASR) - Simuláciu zrážky cyklistu s osobným automobilom pripravili v pondelok na ceste pri obci Hrnčiarovce nad Parnou. Zámerom bolo poukázať na následky pri nedodržiavaní rýchlosti a nerešpektovaní pravidiel cestnej premávky. Uviedla to cyklokoordinátorka Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Silvia Prokopová." povedala. Je to podľa nej dôležitá informácia smerom k samosprávam na znižovanie rýchlosti na komunikáciách vo vybraných úsekoch.Obec Hrnčiarovce nad Parnou v susedstve Trnavy nebola vybraná pre crash test náhodne. Aktuálne čelí výzve zaťaženia dopravou a zlej dostupnosti peších a cyklistov do krajského mesta. Leží na trase napojenia Trnavy na diaľnicu a pri ceste 1/61 v smere na Pezinok. Obec potrebuje pre chodcov bezpečný priechod cez túto cestu 1. triedy. Podľa Prokopovej tam vykonali v auguste 80 meraní, z nich bola povolená rýchlosť dodržaná len dvakrát." konštatovala.Ako uviedol starosta Marcel Škorec, Hrnčiarovce vidia cestu vo vybudovaní podchodu. Nenašli však so Slovenskou správou ciest (SSC) zatiaľ spoločnú reč, SSC navrhuje nadchod.povedal. Obec zatiaľ rieši v mieste aspoň dodatočné osvetlenie, v úseku je aj znížená rýchlosť." doplnil.uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.TTSK podľa Prokopovej zo simulovanej nehody pripraví dokument pre edukáciu žiakov stredných škôl. Priamo pri crash teste sa zúčastnili žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave.