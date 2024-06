Pri hrobke rodu Barkóczy pri hrade Čičva pribudne dobový park

Sedliská 10. júna (TASR) - Pri hrobke rodiny Barkóczy pod hradom Čičva v obci Sedliská v okrese Vranov nad Topľou prebieha rekonštrukcia okolia. Na opravu obec získala dotáciu od Prešovského samosprávneho kraja. Ako TASR informoval starosta Matej Sabol, pred hrobkou vytvoria dobový park.



Pri hrobke, ktorá je aj národnou kultúrnou pamiatkou, osadia kamennú dlažbu a vytvoria parkové úpravy so zeleňou a lavičkami. Vykladanie materiálov na hradný kopec realizovali prostredníctvom špeciálnych žeriavov. "Vysúťažená cena opráv je približne 47.000 eur, okrem dotácie by sme ešte mali použiť 12.000 eur z obecného rozpočtu," uviedol Sabol s tým, že stavebné práce plánujú ukončiť pred letnou sezónou.



Novorománska hrobka rodiny Barkóczy bola postavená v roku 1909 z liateho betónu, nikdy neslúžila na svoj účel. "Táto budova bola dlho absolútne neviditeľná. Ľudia tam nikdy nechodili, pretože to bolo stále zarastené, otvorené a rozbité," vysvetlil starosta.



S rekonštrukciou hrobky začala obec prvou etapou v roku 2019, zahŕňala očistenie múrov od grafitov a opravu strechy. "Strecha zatekala, vymenili sme celý vonkajší plášť za gumovú izoláciu a nasypali sme tam približne 35 ton kameňa," spresnil Sabol. Upravili aj elektroinštaláciu, vytvorili sociálne priestory pre správcu budovy a kompletné osvetlenie.



"Máme víziu z hrobky urobiť audiovizuálne múzeum, ktoré by prezentovalo všetko, čo sa našlo na hrade Čičva, a ukazovalo históriu hradu Čičva od 14. storočia až po dnešný deň," dodal starosta.