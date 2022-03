Pri Hronskej Breznici pre opravu mosta čiastočne obmedzia premávku

Hronská Breznica 17. marca (TASR) – V najbližších mesiacoch bude čiastočne obmedzená premávka na rýchlostnej ceste R1 v kilometri 137,400 – 138,600, v úseku mosta pri Hronskej Breznici v okrese Zvolen. Dôvodom je komplexná oprava mosta. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Obmedzenie sa týka obdobia od 19. marca od 7.00 h do 17. júla do 18.00 h. „Doprava bude v tom čase presmerovaná pred a za mostom cez prejazdy stredným deliacim pásom do ľavého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne,“ uvádza NDS.