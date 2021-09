Drlička: Pri ideálnom vývoji sa do budovy SND vrátime v roku 2028

Na snímke Slovenské národné divadlo v Bratislave, foto z archívu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 26. septembra (TASR) – Pri ideálnom vývoji by historická budova Slovenského národného divadla (SND) mohla byť pre umelcov a divákov opäť prístupná v roku 2028. Odhaduje to generálny riaditeľ SND Matej Drlička, ktorý pri prezentácii novej divadelnej sezóny a odpočte doterajšej činnosti nového manažmentu informoval aj o situácii, ktorá sa týka objektu na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí.Z dôvodu havarijného technického stavu budovy, ktorý znemožňuje bezpečnú divadelnú prevádzku, a nevyhnutnej rekonštrukcie pre činnosť SND, uzavreli budovu v máji.priblížil Drlička.V rámci plánovanej rekonštrukcie vypracovali stavebný zámer, ktorý podľa Drličkových informácií vo štvrtok (23. 9.) oficiálne schválili pamiatkari.priblížil.Upozornil, že vzhľadom na status národnej kultúrnej pamiatky bude rekonštrukcia historickej budovy SND nepochybne zložitým procesom.odhadol súčasný šéf SND.Prvá slovenská divadelná scéna vstupuje do 102. sezóny. Naďalej bojuje s napätým rozpočtom a investičným dlhom.