Pri inkluzívnom vzdelávaní je dôležitá komunikácia všetkých aktérov

Banská Bystrica 7. marca (TASR) – Viac ako rok spolupracovala Nadácia pre deti Slovenska s mestami Banská Bystrica, Poltár a Nové Zámky pri tvorbe stratégie na podporu inkluzívneho vzdelávania pre samosprávy. Výstupy projektu predstavila v utorok v Banskej Bystrici. Zástupcovia nadácie hovorili asi so 40 účastníkmi o efektívnych spôsoboch spolupráce medzi samosprávou, školami a širšou komunitou so záujmom o vzdelávanie pre všetky deti bez rozdielu.



"Dlhodobo sa venujeme téme inkluzívneho vzdelávania a máme program Kto chýba, ktorý funguje od roku 2018. V rámci neho pracujeme so školami, vzdelávame odborných zamestnancov, učiteľov, ako robiť inkluzívne vzdelávanie a ako majú fungovať školské podporné tímy. Počas fungovania projektu sme prišli na to, že je dôležité, aby sa do tohto procesu zapojili aj samosprávy ako zriaďovatelia základných a materských škôl i ďalší aktéri," konštatoval pre TASR riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo.



Banskú Bystricu si vybrali ako krajské mesto, Nové Zámky ako okresné mesto s národnostným školstvom a Poltár, kde je veľká marginalizovaná rómska komunita. Urobili audit samosprávy v oblasti vzdelávania a zistili, aká je komunikácia medzi jednotlivými aktérmi, vrátane rôznych mimovládnych organizácií či poskytovateľmi sociálnych služieb. Pýtali sa ich, ako vnímajú situáciu, čo považujú za najväčšie výzvy v oblasti inkluzívneho vzdelávania alebo bariéry. Zosieťovali subjekty, ktoré v samospráve v tejto oblasti pôsobia, aby o sebe vedeli, pomohli si a komunikovali.



"Identifikovali sme problémy, ktoré sú spoločné pre samosprávy v tom, že jednotlivé organizácie vzájomne nekomunikujú so školou, materské a základné školy medzi sebou, možno nie je energia, alebo je to v koordinácii. To by mohla byť úloha pre samosprávy vrátane podpory vzdelávania učiteľov a ich motivácie. Dôležitým hráčom sú tiež poskytovatelia sociálnych služieb, neexistuje prepojenie medzi školským a sociálnym systémom. Ten v podobe terénnej práce alebo komunitných centier môže byť dôležitým prostredníkom medzi rodinou dieťaťa a školou, priestorom, kde sa dieťa pripravuje na vzdelávanie," zhodnotil Gallo s tým, že ich výstupy môžu byť inšpiráciou pre všetky samosprávy.