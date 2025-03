Pri jarnom upratovaní B. Bystrice pomôžu odsúdení a znevýhodnení ľudia

Banská Bystrica/Brezno 12. marca (TASR) - Zamestnanci Záhradníckych a rekreačných služieb v Banskej Bystrici sa v jednotlivých lokalitách krajského mesta aktuálne zameriavajú na orezy suchých konárov, zmladzovacie rezy kríkov či tvarovacie rezy javorov. Do jarného upratovania sa však čoskoro pustia aj samotní obyvatelia v rámci každoročnej akcie Za krajšie mesto, ktorá začína na budúci týždeň. Pri upratovaní mesta po zime opäť pomôžu odsúdení i znevýhodnené a zraniteľné osoby.



Ako TASR v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, v závislosti od klimatických podmienok vystrieda orezy stromov kosenie a údržba trávnikov. Počas jari prejde údržbou aj mobiliár, detské ihriská či pieskoviská.



"Mesto pri mnohých činnostiach dlhodobo spolupracuje aj so sociálnym Podnikom medzitrhu práce a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Kráľovej. Zraniteľné osoby rovnako ako odsúdení pomáhajú samospráve vykonávať rôzne sezónne práce. Nielenže tým získavajú pracovné návyky, ale postupne sa vedia začleniť do spoločnosti a uplatniť sa na trhu práce," vysvetlila Marhefková.



Aj práce Technických služieb mesta Brezno sú v plnom prúde. Ako informovala samospráva, ich pracovníci už tradične čistili vstupy do mesta. V uplynulých dňoch sa zamerali na smer od Bujakova cez Halny až do centra, ako aj od Krtičnej, Valaskej a Cesty osloboditeľov do mesta. Hoci cesty nepatria do jeho správy, pracovníci technických služieb vždy odpad vyzbierajú.



Podľa Oľgy Kvačkajovej z údržby mesta na týchto miestach vyzbierali 1,7 tony odpadu a naplnili ním dovedna 119 vriec. Medzi odpadom sa nachádzali najmä papiere, igelity, igelitové vrecia, matrace, molitany, tvrdé plasty z áut, dokonca našli aj vyhodenú toaletu a pneumatiky.



Ako radnica na svojej webovej stránke informovala, pripravuje ďalšiu techniku, vybavenie a systém organizácie práce pre väčší poriadok a ešte krajšie Brezno.