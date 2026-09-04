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VÁŽNA NEHODA: Pri Štúrove sa zrazili dvaja motorkári s autom
Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu oboch motocyklistov. Na miesto smeroval aj vrtuľník záchrannej zdravotnej služby.
Autor TASR
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Kamenica nad Hronom 4. septembra (TASR) - Neďaleko obce Kamenica nad Hronom na ceste II/564 v okrese Nové Zámky došlo dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazili dvaja zahraniční motocyklisti a osobné auto. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu oboch motocyklistov. Na miesto smeroval aj vrtuľník záchrannej zdravotnej služby. „Prítomnosť alkoholu u motocyklistov bude zisťovaná odberom biologického materiálu a u vodiča vozidla bola dychová skúška negatívna,“ uviedla polícia. Ako doplnila, okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu oboch motocyklistov. Na miesto smeroval aj vrtuľník záchrannej zdravotnej služby. „Prítomnosť alkoholu u motocyklistov bude zisťovaná odberom biologického materiálu a u vodiča vozidla bola dychová skúška negatívna,“ uviedla polícia. Ako doplnila, okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.