Pri kaštieli v Borši chcú obnoviť jazero aj vodnú priekopu

Borša 9. februára (TASR) - V obci Borša v okrese Trebišov plánujú obnoviť pôvodné jazero, ktoré sa nachádza v blízkosti Rákociho kaštieľa. Revitalizácia by spočívala vo vyriešení dopĺňania vody v jazere a dosiahnutí jeho ustáleného celoročného stavu. Zámer predložila nezisková organizácia II. Rákóczi Ferenc na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), odhadovaná investícia je 80.000 eur.



"Zdrojom vody na dopĺňanie má byť existujúci geotermálny vrt na parcele 932/8 v prvom variante riešenia, respektíve zriadené zdrojové studne v blízkosti predmetného jazera v druhom variante. Obnovené historické jazero je súčasťou rekonštrukcie okolia kaštieľa v Borši a zapadá do programového konceptu rozvoja cestovného ruchu v danom regióne," informovali predkladatelia.



Sekundárnym cieľom je pritom obnovenie historickej vodnej priekopy okolo kaštieľa, ktorá by zároveň plnila funkciu ochladzovacej nádrže pre čerpanú geotermálnu vodu. Pred vypustením do jazera by sa voda ochladila na okolitú teplotu vo vodnej priekope, ako aj v podzemnom prepojení cez gravitačné kanalizačné potrubie. Tento cieľ je pritom dosiahnuteľný len pri prvom variante riešenia. Vodná priekopa kaštieľa je momentálne suchá bez napájania vodou.



"Revitalizácia predmetného jazera sa zakladá na historickom prieskume a archívnych záznamoch uchovaných o okolí pamiatkovo chráneného kaštieľa, ktoré sa zmieňujú o produkčnom jazere vo Veľkom lese pri obci Borša (teraz Boršiansky les) ešte v prvej polovici 19. storočia. Vychádzajúc zo snahy o uchovanie a obnovenie kultúrno-historických a prírodných hodnôt vrátane obnovenia pôvodného riešenia historickej záhrady a vodnej priekopy kaštieľa sa pracuje s koncepciou prinavrátenia a udržania vody vo vyschnutom koryte historického jazera," uvádza sa v zámere.



Keďže vplyvom budovania protipovodňových hrádzí pozdĺž rieky Bodrog sa prirodzené napájanie jazera Boršianskym potokom prerušilo a jazero v období sucha sústavne vysychá, hľadá sa jeho alternatívne napájanie.