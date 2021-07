Pri Kollárovom námestí sa zrazila električka s autom

Bratislava 12. júla (TASR) - Nehodu auta s električkou na Kollárovom námestí v Bratislave zavinil vodič osobného auta. Výšku škody Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyčísľuje. Pre TASR to uviedol hovorca podniku Martin Chlebovec. Premávka liniek električiek 1 a 9 a trolejbusov 207 a 212 bola podľa slov DPB v tomto úseku prerušená od 15.32 h do 15.42 h.



"V popoludňajších hodinách prišlo k zrážke motorového vozidla s električkou na Kollárovom námestí. Dopravnú nehodu zavinil vodič osobného auta, ktorý chcel v križovatke Kollárovo námestie – Radlinského odbočiť vľavo, pričom si nevšimol súbežne jazdiacu električku, následkom čoho ľavou prednou a bočnou časťou narazil do prednej bočnej časti električky," priblížil DPB.