Pri komunálnych voľbách mali v Poltári porušiť rovnosť volebného práva

Poltár 16. októbra (TASR) - V meste Poltár došlo v posledných dvoch komunálnych voľbách k takému určeniu volebných obvodov, ktoré výrazne zvýhodňovalo voličov a kandidátov na poslancov zastupiteľstva v dvoch malých volebných obvodoch. Toto určenie zároveň znevýhodňovalo voličov a kandidátov v najpočetnejšom volebnom obvode. Konštatoval to verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský po tom, ako preskúmal podnety voči praxi určovania počtu a veľkosti volebných obvodov v Poltári.



"Na hlasoch voličov v početnejšom volebnom obvode tak pri určovaní výsledku volieb záležalo niekoľkonásobne menej než na hlasoch voličov v dvoch menších volebných obvodoch. Rozdiel vo váhe hlasov voličov predstavoval až 78,2 percenta vo voľbách v roku 2022 a 77,04 percenta vo voľbách v roku 2018," priblížil Dobrovodský. Odporúčania Rady Európy pritom hovoria o maximálnej odchýlke váhy hlasu medzi volebnými obvodmi na úrovni 10 - 15 percent.



Uvedené hodnoty podľa VOP predstavujú rozdiel v potencialite hlasov obyvateľov medzi najpočetnejším a najmenej početným obvodom. Potencialita znamená možnosť ovplyvniť výsledok volieb a zloženie mestského zastupiteľstva.



"Jednu zo základných kvalít volebného práva predstavuje rovnosť tohto práva. Rovnosť volebného práva neznamená len to, aby každému voličovi patril vo voľbách jeden hlas, ale aj to, aby mal každý hlas približne rovnakú váhu. Na základe váhy hlasu má pri určovaní výsledku volieb záležať na každom hlase približne rovnako," zdôvodnil svoje slová Dobrovodský.



"Rovnako som konštatoval, že došlo aj k porušeniu volebného zákona pri určovaní volebných obvodov a počtu v nich volených poslancov zo strany Mestského zastupiteľstva v Poltári. Zastupiteľstvu som navrhol pred ďalšími voľbami určiť obvody a počty v nich volených poslancov tak, aby mali všetci voliči v meste približne rovnakú možnosť ovplyvniť svojím hlasom výsledky volieb," doplnil VOP.



V Kancelárii VOP majú indície o tom, že k rovnakým problémom s volebnými obvodmi mohlo dôjsť aj v iných mestách, obciach či v samosprávnych krajoch. "Preto som poveril právneho experta Petra Gombalu z odboru ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv, aby so svojím tímom vykonal komplexný prieskum dodržiavania rovnosti volebného práva pri určovaní volebných obvodov, a to na území všetkých krajov," dodal Dobrovodský.