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Pri kontrole v Prešovskom kraji nafúkali traja vodiči aj cyklisti

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Na snímke dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu v organizme vodiča vozidla. Foto: TASR - Milan Kapusta

Policajti zadržali päť vodičských preukazov, štyri osvedčenia o evidencii vozidla a jednu tabuľku s evidenčným číslom.

Autor TASR
Prešov 18. júla (TASR) - Policajti v Prešovskom kraji odhalili počas dopravnej kontroly v piatok (17. 7.) popoludní 188 priestupkov. Alkohol zistili u troch vodičov motorových vozidiel a štyroch cyklistov. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Najčastejším porušením bolo prekročenie maximálnej dovolenej rýchlosti, ktoré policajti zaznamenali v 74 prípadoch. Bezpečnostný pás nepoužilo 20 ľudí a 19 vodičov počas jazdy telefonovalo. Nevyhovujúci technický stav vozidla zistili v 14 prípadoch a nesprávne predchádzanie v deviatich.

Policajti zadržali päť vodičských preukazov, štyri osvedčenia o evidencii vozidla a jednu tabuľku s evidenčným číslom. Ďalších 42 priestupkov sa týkalo napríklad nesprávneho spôsobu jazdy, nedania prednosti v jazde či porušenia povinností chodcov a vodičov.

Počas kontroly vykonali 1309 dychových skúšok. Alkohol zistili u troch vodičov motorových vozidiel, pričom u jedného z nich viac ako jedno promile. Pozitívnu dychovú skúšku mali aj štyria cyklisti, z nich dvaja nafúkali viac ako jedno promile. Policajti použili tiež tri testy na prítomnosť drog, všetky mali negatívny výsledok.

Polícia opätovne upozornila, že alkohol nepatrí za volant ani za riadidlá, a vyzvala účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá a jazdili zodpovedne. „Každá zodpovedná jazda môže zachrániť život,“ dodala polícia.
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