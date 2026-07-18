< sekcia Regióny
Pri kontrole v Prešovskom kraji nafúkali traja vodiči aj cyklisti
Policajti zadržali päť vodičských preukazov, štyri osvedčenia o evidencii vozidla a jednu tabuľku s evidenčným číslom.
Autor TASR
Prešov 18. júla (TASR) - Policajti v Prešovskom kraji odhalili počas dopravnej kontroly v piatok (17. 7.) popoludní 188 priestupkov. Alkohol zistili u troch vodičov motorových vozidiel a štyroch cyklistov. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Najčastejším porušením bolo prekročenie maximálnej dovolenej rýchlosti, ktoré policajti zaznamenali v 74 prípadoch. Bezpečnostný pás nepoužilo 20 ľudí a 19 vodičov počas jazdy telefonovalo. Nevyhovujúci technický stav vozidla zistili v 14 prípadoch a nesprávne predchádzanie v deviatich.
Policajti zadržali päť vodičských preukazov, štyri osvedčenia o evidencii vozidla a jednu tabuľku s evidenčným číslom. Ďalších 42 priestupkov sa týkalo napríklad nesprávneho spôsobu jazdy, nedania prednosti v jazde či porušenia povinností chodcov a vodičov.
Počas kontroly vykonali 1309 dychových skúšok. Alkohol zistili u troch vodičov motorových vozidiel, pričom u jedného z nich viac ako jedno promile. Pozitívnu dychovú skúšku mali aj štyria cyklisti, z nich dvaja nafúkali viac ako jedno promile. Policajti použili tiež tri testy na prítomnosť drog, všetky mali negatívny výsledok.
Polícia opätovne upozornila, že alkohol nepatrí za volant ani za riadidlá, a vyzvala účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá a jazdili zodpovedne. „Každá zodpovedná jazda môže zachrániť život,“ dodala polícia.
Najčastejším porušením bolo prekročenie maximálnej dovolenej rýchlosti, ktoré policajti zaznamenali v 74 prípadoch. Bezpečnostný pás nepoužilo 20 ľudí a 19 vodičov počas jazdy telefonovalo. Nevyhovujúci technický stav vozidla zistili v 14 prípadoch a nesprávne predchádzanie v deviatich.
Policajti zadržali päť vodičských preukazov, štyri osvedčenia o evidencii vozidla a jednu tabuľku s evidenčným číslom. Ďalších 42 priestupkov sa týkalo napríklad nesprávneho spôsobu jazdy, nedania prednosti v jazde či porušenia povinností chodcov a vodičov.
Počas kontroly vykonali 1309 dychových skúšok. Alkohol zistili u troch vodičov motorových vozidiel, pričom u jedného z nich viac ako jedno promile. Pozitívnu dychovú skúšku mali aj štyria cyklisti, z nich dvaja nafúkali viac ako jedno promile. Policajti použili tiež tri testy na prítomnosť drog, všetky mali negatívny výsledok.
Polícia opätovne upozornila, že alkohol nepatrí za volant ani za riadidlá, a vyzvala účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá a jazdili zodpovedne. „Každá zodpovedná jazda môže zachrániť život,“ dodala polícia.