Pri kosbe v okrese Košice-okolie došlo k poškodeniu plynovodu

Košice 7. júna (TASR) – K prerazeniu plynového potrubia počas kosenia trávy došlo v piatok dopoludnia medzi obcami Vyšný Čaj a Nižný Čaj v okrese Košice-okolie. Pre TASR to povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach. Plynári únik zabezpečili. K oprave, ktorá si vyžiada prerušenie distribúcie zemného plynu, pristúpia v pondelok (10. 6.).



Operačný dôstojník dodal, že hasiči po príchode na miesto okrem iného priestor ohraničili a zavolali poruchovú plynárenskú službu. K žiadnym zraneniam nedošlo.



„Podľa našich informácií k udalosti došlo pri kosení trávy v blízkosti komunikácie, zrejme traktor zachytil nadzemnú časť stredotlakového plynovodu, čím ho aj poškodil, a to v komplikovanom mieste – v ohybe. To nám komplikuje aj opravu. Naši pracovníci zabezpečili tento únik takzvaným zapáskovaním," spresnil pre TASR hovorca Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) - Distribúcia Milan Vanga s tým, že nešlo o masový únik plynu.



Dodal, že v pondelok (10. 6.) plynári pristúpia k oprave, ktorá si vyžiada aj prerušenie distribúcie zemného plynu pre obec Vyšný Čaj. „Pôjde o 69 domácností a štyroch maloodberateľov. Do pondelka (10. 6.) distribúcia nebude prerušená, miesto poškodenia je zaistené a budeme ho monitorovať," uzavrel Vanga.