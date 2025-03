Pri Košiciach došlo k streľbe, po páchateľovi pátrajú

Košice 16. marca (TASR) - Pri rekreačnom stredisku Jahodná pri Košiciach došlo v sobotu večer (15. 3.) k streľbe. Polícia pátra po posádke vozidla, ktorá vystrelila na vodiča druhého vozidla a z miesta ušla. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Polícia prijala informácie o streľbe krátko po 22.00 h. "Na miesto boli preto okamžite vyslaní aj príslušníci Policajného zboru (PZ), ktorí po príchode našli zraneného 60-ročného muža aj poškodené osobné motorové vozidlo, ktoré šoféroval," uviedla Ivanová.



Muža transportovala posádka rýchlej zdravotnej pomoci do nemocnice. "Podľa predbežnej lekárskej správy neutrpel strelné porania, ale iba poranenia, pravdepodobne spôsobené od úlomkov rozbitých sklenených výplní na vozidle, ktoré si vyžiadajú sedemdňovú dobu liečenia a práceneschopnosti," uviedla ďalej hovorkyňa.



Podľa zistení polície 60-ročný muž šoféroval auto po ceste pri rekreačnom stredisku v smere od Košíc do Gelnice. "Počas toho, ako ho predbiehalo doposiaľ neznáme vozidlo, mal na neho doposiaľ nestotožnený páchateľ vystreliť nateraz nezistený počet striel do oblasti predného okna, pričom strela prešla cez celú šírku vozidla a poškodila aj okno spolujazdca," uviedla Ivanová.



Poškodený opísal, že strieľať mal vodič osobného auta, nevedel však uviesť typ, druh ani farbu vozidla, ktoré malo pokračovať v smere na Gelnicu. "Policajti preto vozidlá aj s ich pasažiermi, prechádzajúce týmto smerom, kontrolovali, avšak žiadne podozrivé vozidlo nezaznamenali," doplnila hovorkyňa.



Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, ktorý vo veci začal trestné stíhanie pre podozrenie zo zločinu vraždy, spáchaného v štádiu pokusu. "Zároveň bol na miesto prizvaný aj pracovník Kriminalisticko-expertízneho ústavu Košice z odboru balistika, ktorý spolu s vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach a ďalšími zložkami PZ poskytujú súčinnosť krajskému policajnému vyšetrovateľovi pri vyšetrovaní tejto udalosti," uviedla Ivanová.



Polícia sa zároveň obracia aj na verejnosť a prípadných svedkov s informáciami, ktoré by mohli napomôcť pri objasňovaní tohto skutku. Tie možno oznámiť na čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. "Vzhľadom na naďalej vykonávané procesné úkony bližšie ani podrobnejšie informácie nie je možné v tejto chvíli poskytnúť," dodala hovorkyňa.