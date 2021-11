Pri košickom Amfiteátri má vyrásť nová štvrť aj kruhový objazd

Košice 12. novembra (TASR) – Blízko košického Amfiteátra má vyrásť nová štvrť, cesty a pribudnúť má tiež kruhový objazd. Ako informuje mesto na svojej webovej stránke, jeho vedenie a zástupcovia investora tento týždeň v súvislosti s tým podpísali memorandum.



V roku 2023 by sa malo v rámci plánovaného polyfunkčného komplexu začať s výstavbou bytov, obchodných či administratívnych priestorov. Developerská spoločnosť CTR Letná sa ako jej investor dohodla s mestom aj na zrealizovaní vyvolaných investícií. „Tie pôjdu najmä do výstavby nových ciest a rekonštrukcie súčasných križovatiek tak, aby zvládli zvýšený nápor a zlepšili dopravnú obslužnosť celej lokality. Investor sa na tieto účely zaviazal zložiť bankovú zábezpeku vo výške 2,5 milióna eur, z ktorých sa budú financovať jeho investície do dopravnej infraštruktúry v danej lokalite,“ uvádza magistrát.



Developer odhaduje svoju investíciu v tejto lokalite zhruba na 70 miliónov eur. Podľa riaditeľa divízie Real Estate spoločnosti CTR Jána Horvátha v súčasnosti realizujú architektonicko-urbanistickú súťaž, na základe ktorej sa uskutoční celkový projekt výstavby. Ako doplnil konateľ CTR Letná Martin Saučin, na území bývalých Východoslovenských tlačiarní (VST) by mali 70 percent úžitkovej plochy tvoriť byty a zvyšok poslúži na občiansku vybavenosť. Vybudovať plánujú aj supermarket.



Okrem uvedenej finančnej zábezpeky má investor mestu zaplatiť aj poplatok za rozvoj vo výške približne dva milióny eur. Polovica z neho má ísť do rozpočtu mesta s následným investovaním do dopravnej infraštruktúry. Druhá polovica má poputovať do kasy mestskej časti (MČ) Košice-Sever, ktorá ich plánuje využiť na rozvojové projekty.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka bolo cieľom mesta vyrokovať s investorom čo najvyššie financovanie vyvolaných investícií. Po ich realizácii by sa mal stať celý dopravný uzol pri Amfiteátri prejazdnejším a bezpečnejším. „Teraz sme napríklad zaviazali developera, aby sa prostredníctvom bankovej záruky podieľal na zlepšení dopravnej infraštruktúry v okolí Amfiteátra. Presne takto si predstavuje aj ďalšie rokovania s developermi, ktorí nebudú budovať len svoj projekt, ale dohodneme sa s nimi, aby sa aj oni podieľali na rozvoji a skvalitnení dopravy na tomto území,“ uviedol.



Investor má hradiť napríklad novú cestu medzi Obchodnou akadémiou a VST, vznik novej križovatky Watsonova - Letná - Stará spišská cesta a upraviť má aj usporiadanie dopravy pred autobusovými zastávkami Obchodná akadémia a Amfiteáter v smere k nemocnici. Mesto má zas uskutočniť investíciu, v rámci ktorej sa súčasná križovatka pri vjazde na západné parkovisko Festivalové námestie a na parkovisko pri Amfiteátri zmení na kruhový objazd. Zároveň majú spoločne upraviť súčasné komunikácie na Letnej, Starej spišskej ceste a na Watsonovej a zrekonštruovať inžinierske siete.