Pri košickom Verejnom cintoríne pribudne sviatočné dočasné parkovanie

Košice 26. októbra (TASR) - Pri Verejnom cintoríne v Košiciach pribudnú počas dušičkového obdobia dočasné parkovacie miesta. Malo by ísť o priestor na odstavenie 380 automobilov. V súvislosti so zvýšeným náporom návštevníkov pietneho miesta o tom na svojej webovej stránke informuje mesto Košice.



Ako pripomína, pred hlavným vstupom na cintorín sa v súvislosti s revitalizáciou realizujú stavebné práce, čo prináša aj obmedzenia v doprave. "Parkovať priamo pred vstupom na verejný cintorín nebude možné, umožní sa len zastavenie na výstup a nástup osôb s obmedzenou pohyblivosťou," uvádza.



Pre motorizovaných návštevníkov je k dispozícii náhradný priestor na Cintorínskej ulici v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch a na Rastislavovej ulici v pravom jazdnom pruhu od cintorína v smere na Alejovú.



Správa mestskej zelene (SMsZ) sprístupní pre verejnosť parkovisko pred budovou aj samotný areál SMsZ na Rastislavovej 79. Priestor približne pre 80 áut budú môcť návštevníci využiť od piatkového (28. 10.) popoludnia do utorka (1. 11.).



Ďalších 300 parkovacích miest pribudne na základe dohody mesta a súkromnej spoločnosti v areáli na Južnej triede 74. Dočasné bezplatné parkovisko pre motorizovaných návštevníkov cintorína bude k dispozícii od soboty (29. 10.) rána do neskorého utorkového večera. "Vzdialenosť od pôvodného a v súčasnosti rekonštruovaného parkoviska na verejnom cintoríne k dočasnému parkovisku na Južnej triede bude zhruba 350 metrov," dodáva magistrát s tým, že vodičov budú navigovať informačné tabule a dopravu na parkovisku budú usmerňovať dobrovoľníci.



Pri hornom vstupe na verejný cintorín pri základnej škole na Užhorodskej ulici bude parkovanie v režime ako po minulé roky, bez zmien zostanú aj parkovacie možnosti pri krematóriu.



Mesto zároveň odporúča verejnosti, aby na presun na pietne miesta využívala aj linky mestskej hromadnej dopravy, ktoré budú počas dušičkového obdobia posilnené.