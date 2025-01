Poprad 14. januára (TASR) - Pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade chcú postaviť novú faru. Pred tradičným novoročným stretnutím primátora Popradu Antona Danka so zástupcami všetkých cirkví na území mesta o tom v utorok informoval biskup František Trstenský. Zároveň chcú v tomto roku zintenzívniť prípravu na Národné stretnutie mládeže (NSM), ktoré sa na budúci rok bude konať práve v Poprade.



"Cieľom nášho stretnutia je aj povzbudiť a vytvoriť priestor na ďalšiu spoluprácu. Poprad je najväčšie mesto Spišskej diecézy, v súčasnosti je rozdelená do niekoľkých farností a na to treba pamätať. S pánom farárom na Juhu by sme boli veľmi radi, keby sa nám podarilo začať stavbu novej farskej budovy, čo je dôležité nielen pre rímskokatolícku cirkev, ale aj pre istú blízkosť kňazov, ktorí budú mať takýmto spôsobom zabezpečené prostredie na ich pôsobenie," uviedol Trstenský.



Dvaja kapláni v súčasnosti bývajú podľa neho vo veľmi skromných podmienkach vo veži kostola na sídlisku Juh. Diecézny biskup sa zároveň rozhodol posilniť prítomnosť kňazov v tejto mestskej časti, preto tam pribudne ďalší kaplán. Všetci spolu s farárom by tak mali nájsť zázemie práve v novopostavenej budove hneď vedľa kostola na pozemku cirkvi. "Pastoračné a kancelárske priestory sú v suteréne kostola, takže nová budova bude slúžiť predovšetkým na bývanie kňazov a prípadne pre návštevy," dodal Trstenský. Pri výstavbe je nápomocné aj mesto, primátor uviedol, že na účel prístupu k stavbe uvoľnili niekoľko parkovacích miest.



V súvislosti s prípravou na NSM Trstenský uviedol, že už majú vytypované lokality, kde sa jednotlivé podujatia budú konať. Využiť chcú okrem kostolov a verejných priestranstiev napríklad aj Arénu Poprad. Biskup v tejto súvislosti ocenil prístup mesta. "Čo bude v našich silách, organizátorom poskytneme bezplatne, niektoré služby si budú musieť zaplatiť, ale vyjdeme im maximálne v ústrety," ubezpečil Danko.



Biskup podotkol, že tento rok si pripomíname 30. výročie návštevy Jána Pavla II. a pri tejto príležitosti by chceli aj v Poprade pripraviť spomienkové podujatia na túto významnú osobnosť.



Primátor sa každoročne stretáva so zástupcami všetkých cirkví pôsobiacich na území mesta predovšetkým preto, aby im poďakoval za ich pastoračnú činnosť. "Oni sa starajú o tú duchovnú silu a my o tú svetskú. Máme spoločné ciele a myslím si, že to v Poprade funguje v tomto smere veľmi dobre," uzavrel primátor.