Pri kostole svätého Štefana v Piešťanoch obnovili dve sochy
Autor TASR
Piešťany 21. novembra (TASR) - Pri kostole svätého Štefana v Piešťanoch obnovili dve sochy. Podľa iniciátorov prináša obnova duchovným aj kultúrnym hodnotám nový život a zároveň prispieva k skrášleniu mestského prostredia. Jedna z obnovených sôch, Kamenný kríž s Pannou Máriou, je dokonca zaradená medzi pamätihodnosti mesta. Samospráva o tom v piatok informovala na svojom webe.
Reštaurátor Kazimír Cséfalvay musel pre výrazné poškodenie spôsobené dlhodobým pôsobením počasia pristúpiť k viacerým zásahom. Obnovu objektov iniciovalo a zastrešilo občianske združenie Komunitné centrum sv. Štefana, ktoré oslovil člen komisie pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie mestského zastupiteľstva v Piešťanoch Ľubomír Streicher s myšlienkou systematicky obnovovať sochy v okolí kostola.
Združenie verí, že sa podarí postupne zrekonštruovať všetky sochy v okolí kostola. Ich cieľom je nielen zachovať kultúrne hodnoty pre budúce generácie, ale aj motivovať obyvateľov k spoločnej starostlivosti o svoje okolie a k rozvoju mesta. Projekt finančne podporilo mesto Piešťany sumou 300 eur a Trnavský samosprávny kraj príspevkom 1350 eur.
