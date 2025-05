Pri kostolíku v Starom Smokovci posvätil biskup Ružencovú záhradu

Vysoké Tatry 27. mája (TASR) - Spišský diecézny biskup František Trstenský v utorok posvätil v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách novú Ružencovú záhradu. Symbolicky zároveň korunoval Pannu Máriu za kráľovnú Tatier. Socha Panny Márie sa nachádza aj v jednom zo stojanov v záhrade, ktorú vytvorili pri kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie a je venovaná Jánovi Pavlovi II. Tatranci si aj takouto formou pripomínajú vzácnu návštevu pápeža v roku 1995.



„Teším sa, že Tatry budú mať tiež svoju patrónku, je to tá najlepšia voľba. Verím, že turisti budú môcť vďaka tejto záhrade čerpať v horách aj duchovnú silu. Je to 30 rokov, odkedy Ján Pavol II. navštívil Vysoké Tatry a trošku sme boli pozadu s našimi bratmi a sestrami v Poľsku, kde je tá úcta mariánska a svätého otca veľmi rozvinutá. Je to také splácanie dlhu, ktorý máme aj voči svätému Jánovi Pavlovi II., veď on je aj náš,“ skonštatoval Trstenský, ktorý sa pred 30 rokmi na Mariánskej hore v Levoči s poľským pápežom aj stretol.



Pod umelecké diela v záhrade, takzvané tajomstvá ruženca, sa podpísali študenti a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) z Kežmarku a svidníckej ŠUP. „Vytvorili sme návrh vrstvených reliéfov, ktoré sme chceli riešiť z drevených lepených 'škároviek', s prepojením klasického remeselného opracovania dreva, s využitím modernej technológie a laserového vyrezávania. Následne sme sa pustili do realizácie u nás v grafickej dielni. Technicky je to dosť náročné, keďže je to vrstvenie a každé to ružencové tajomstvo sa skladá z piatich častí. V dielni sa to vypaľovalo, povrchovo upravovalo, brúsilo, lepilo, založili sme ledkové svetlá a následne sme to posunuli ďalej zhotoviteľovi altánkov,“ priblížil riaditeľ ŠUP v Kežmarku Jaroslav Sarna.



Sochu Panny Márie vytvorili študenti vďaka 3D tlačiarni, pričom ide o kópiu Panny Márie zo zaniknutého kostola v Ruskinovciach. „Jej originál sa nachádza v Národnej galérii, kópia je aj v kostolíku v Starom Smokovci. Drevené stojany vyrobil rezbár Anton Lach z Malej Frankovej,“ priblížil iniciátor myšlienky a primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák. Podobné miesto navštívil v Poľsku, a práve Ružencová záhrada v Ludźmierzi ho inšpirovala k vytvoreniu takéhoto pietneho miesta aj na území Tatier. „Uvedomil som si, ako pápež miloval aj našu stranu Tatier, bol tu častým, aj turistickým, návštevníkom od mladosti,“ zdôraznil primátor. Zároveň vyzdvihol umelecké dielo, ktoré sa v Starom Smokovci podarilo vytvoriť. Verí, že to ocenia aj návštevníci.