Pri Krompachoch prerušili železničnú dopravu po zrážke vlaku s osobou
Na trati Spišské Vlachy - Krompachy v tejto súvislosti možno očakávať meškania vlakov.
Autor TASR
Krompachy 29. októbra (TASR) - V úseku Spišské Vlachy - Krompachy je prerušená železničná doprava. Obmedzená je od stredajšieho rána, keď v danom úseku došlo k mimoriadnej udalosti. O situácii informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti.
„Vlak EN 443 zrazil osobu v koľajisku,“ uviedla ZSSK. Na trati Spišské Vlachy - Krompachy v tejto súvislosti možno očakávať meškania vlakov.
