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NEHODA V MICHALOVCIACH: Pri kruhovom objazde sa prevrátil kamión
Policajti miesto zabezpečujú, usmerňujú premávku a dokumentujú nehodu, uviedla polícia s tým, že vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov.
Autor TASR
Michalovce 2. septembra (TASR) - Polícia v stredu popoludní zasahuje pri dopravnej nehode v Michalovciach, kde sa pri jednom z kruhových objazdov prevrátilo nákladné motorové vozidlo. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, jedna osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah zatiaľ nie je známy.
„Policajti miesto zabezpečujú, usmerňujú premávku a dokumentujú nehodu,“ uviedla polícia s tým, že vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov.
„Policajti miesto zabezpečujú, usmerňujú premávku a dokumentujú nehodu,“ uviedla polícia s tým, že vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov.