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NEHODA V MICHALOVCIACH: Pri kruhovom objazde sa prevrátil kamión

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Snímka z miesta nehody v Michalovciach. Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Policajti miesto zabezpečujú, usmerňujú premávku a dokumentujú nehodu, uviedla polícia s tým, že vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov.

Autor TASR
Michalovce 2. septembra (TASR) - Polícia v stredu popoludní zasahuje pri dopravnej nehode v Michalovciach, kde sa pri jednom z kruhových objazdov prevrátilo nákladné motorové vozidlo. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, jedna osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah zatiaľ nie je známy.

Policajti miesto zabezpečujú, usmerňujú premávku a dokumentujú nehodu,“ uviedla polícia s tým, že vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov.

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