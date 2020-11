Pri Krupine sa objavili piati cudzinci z Afganistanu

Krupina 24. novembra (TASR) – Na ceste pri Krupine v smere do Zvolena sa objavili piati cudzinci z Afganistanu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



Ako dodala, v pondelok (23. 11.) podvečer prijal operačný dôstojník v Banskej Bystrici správu, že na ceste sú neznáme osoby, ktoré by mohli byť nelegálni migranti. „Podľa oznamovateľa povyskakovali z prívesu kamióna,“ spresnila s tým, že dôstojník na miesto poslal policajtov z obvodného oddelenia a aj hliadku cudzineckej polície z Banskej Bystrice.



„Kamión, z ktorého mali cudzinci povyskakovať, sa tam už nenachádzal. Policajti tiež zistili, že cudzinci vstúpili na územie Slovenskej republiky nelegálne a sú žiadateľmi o azyl v Rumunsku,“ poznamenala hovorkyňa.



„Na základe týchto informácií bude s cudzincami začaté konanie o ich návrate do Rumunska v zmysle Dublinského dohovoru,“ ukončila Bárdyová.