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NEPREJDETE: Pri Krupine sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami
Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR sa nehoda stala za Krupinou smerom na Hontianske Nemce.
Autor TASR,aktualizované
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Krupina 21. júla (TASR) - Pri Krupine sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Aktuálne je preto cesta 1/66 z dôvodu dokumentovania nehody prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia spresnila, že nehoda sa stala krátko predpoludním pri odbočke na Červenú Horu. „Podľa doposiaľ zistených informácií mal vodič vozidla BMW prejsť z neznámych príčin do protismeru, kde došlo k zrážke s kamiónom a následne ku kolízii s ďalším osobným autom,“ priblížila polícia s tým, že pri nehode sa ľahko zranil vodič BMW. Alkohol u vodičov vykonané dychové skúšky vylúčili.
Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR sa nehoda stala za Krupinou smerom na Hontianske Nemce. Úsek môžu vodiči prichádzajúci zo Zvolena obísť cez Senohrad, v opačnom smere cez Bzovík.
Polícia spresnila, že nehoda sa stala krátko predpoludním pri odbočke na Červenú Horu. „Podľa doposiaľ zistených informácií mal vodič vozidla BMW prejsť z neznámych príčin do protismeru, kde došlo k zrážke s kamiónom a následne ku kolízii s ďalším osobným autom,“ priblížila polícia s tým, že pri nehode sa ľahko zranil vodič BMW. Alkohol u vodičov vykonané dychové skúšky vylúčili.
Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR sa nehoda stala za Krupinou smerom na Hontianske Nemce. Úsek môžu vodiči prichádzajúci zo Zvolena obísť cez Senohrad, v opačnom smere cez Bzovík.