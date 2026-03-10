< sekcia Regióny
Pri kultúrnom centre vo Vranove nad Topľou plánujú infraštruktúru
V rámci projektu by mali vzniknúť prvky exteriérovej kultúrnej infraštruktúry, napríklad menší amfiteáter, náučný chodník, prezentačné umelecké prvky či oddychové zóny.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 10. marca (TASR) - Vo Vranove nad Topľou plánujú vybudovať infraštruktúru v okolí kultúrneho centra. Mestské zastupiteľstvo na februárovom zasadnutí schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt v hodnote 494.680,27 eura, ako aj jeho spolufinancovanie z rozpočtu mesta. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, projekt nadväzuje na rekonštrukciu bývalého Hornozemplínskeho strediska, ktorú realizuje Prešovský samosprávny kraj (PSK).
Doplnil, že hoci budova patrí PSK, pozemky v jej okolí sú vo vlastníctve mesta. „Mesto preto žiada o eurofondy vo výške viac ako 450.000 eur, aby sme toto územie zrekonštruovali, urobili estetické úpravy, doplnili zeleň, lavičky a vytvorili parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť pri tejto novej zrekonštruovanej budove,“ vysvetlil Ragan.
Realizáciou projektu má vzniknúť nový kultúrno-komunitný priestor s výmerou minimálne 4718 metrov štvorcových. Samospráva očakáva, že prispeje k zvýšeniu návštevnosti kultúrnych a turistických lokalít približne na 20.000 návštevníkov ročne.
V rámci projektu by mali vzniknúť prvky exteriérovej kultúrnej infraštruktúry, napríklad menší amfiteáter, náučný chodník, prezentačné umelecké prvky či oddychové zóny. Súčasťou je aj vybudovanie ekologicky riešených parkovacích kapacít v počte 63 miest, sadovnícke úpravy, doplnenie mobiliáru. Spolufinancovanie zo strany mesta vo výške osem percent má dosiahnuť 39.574,42 eura.
