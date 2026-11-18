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Pri Kysuckom Novom Meste sa zrazili štyri autá, tvoria sa kolóny
V smere z Čadce je zdržanie dvojhodinové a v opačnom smere zo Žiliny sa v kolónach čaká približne 40 minút.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 18. novembra (TASR) - Dopravná nehoda štyroch motorových vozidiel skomplikovala v stredu ráno dopravnú situáciu na ceste I/11 pri Kysuckom Novom Meste. Informovala o tom Zelená vlna STVR.
Doplnila, že na ceste sa tvoria kolóny. V smere z Čadce je zdržanie dvojhodinové a v opačnom smere zo Žiliny sa v kolónach čaká približne 40 minút.
Doplnila, že na ceste sa tvoria kolóny. V smere z Čadce je zdržanie dvojhodinové a v opačnom smere zo Žiliny sa v kolónach čaká približne 40 minút.