Pri Ladcoch sa pokazil rýchlik Tatran, má meškanie 177 minút

Ladce 4. augusta (TASR) - Pri Ladcoch (okres Ilava) sa vo štvrtok popoludní pokazila lokomotíva rýchlika Tatran, ktorý smeroval z Bratislavy do Košíc. Upozornili na to tvnoviny.sk. Vlak je už v pohybe, podľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) má aktuálne meškanie 177 minút. Pre TASR to potvrdil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



"Na rýchliku sa nám pokazila lokomotíva. Kým sme pripravili druhú, vlak nabral veľké meškanie. Tieto horúčavy sú, nanešťastie, pre techniku rovnako náročné a nepríjemné ako pre ľudí," uviedol Kováč.



Personál podľa neho dostal pokyn, aby cestujúcim okamžite rozdali balené vody, ktoré má spoločnosť práve pre tieto účely pripravené. "Za meškanie a nepríjemnosti v týchto horúčavách sa všetkým cestujúcim veľmi ospravedlňujeme," dodal.