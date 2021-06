Pri letisku v Poprade si môžu ľudia pozrieť záchranársky vrtuľník

Poprad 4. júna (TASR) – Záchranársky vrtuľník Agusta A109K2 s registračnou značkou OM-A TF po 26 rokoch prevádzky v piatok osadili v parku nachádzajúcom sa pred budovou Letiska Poprad-Tatry. Verejnosť si ho môže pozrieť zvonku i zvnútra. TASR o tom informovala hovorkyňa Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.



Podľa zakladateľa a konateľa ATE Milana Hoholíka vrtuľník podarovali verejnosti na oboznámenie sa a priblíženie leteckej techniky využívanej v záchrannej službe pri príležitosti 30. výročia spoločnosti.



"Už 30 rokov nás táto spoločnosť presviedča, že to nie je len o skvelom technickom vybavení, ale aj o tíme ľudí, hrdinov, ktorí neváhajú riskovať svoje vlastné životy vo chvíľach, keď nám je najťažšie a rozhodujú doslova sekundy. Letisko, to nie je len pristávacia a vzletová dráha, ale aj vzťah s verejnosťou. Inštalácia Filomény pred budovou letiska a sprístupnenie verejnosti určite poteší nejedného návštevníka," uviedol Peter Dujava, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Letisko Poprad–Tatry.



Z Talianska, kde svoju záchranársku činnosť vrtuľník odštartoval, priletel s menom Falco. Od júna 2006 pokračoval vo svojej misii na Slovensku, kde už pod hlavičkou ATE a novým pomenovaním Filoména od posádok zachraňoval pacientov ďalších 15 rokov.



"Hoci neskôr dostal oficiálne meno Ildikó, pre záchranárov ostal aj naďalej ich Filoménou. Počas svojho pôsobenia na Slovensku previezol na palube viac ako 1700 pacientov, pričom do svojho dôchodku odišiel v júli 2020 s celkovým náletom 7252 hodín, čo predstavuje 302 dní strávených vo vzduchu," priblížila Hopjaková.



Letecký prevádzkovateľ ATE postupne obnovuje svoju záchranársku flotilu vrtuľníkmi typu Bell 429 a EC 135. V minulom roku pribudli do letového parku ATE tri vrtuľníky EC 135 T2+, ktoré boli v servisnom stredisku upravené na potreby záchrannej služby.