Pri Leviciach sa ZRAZIL traktor s rýchlikom, jedna osoba sa zranila
Vlak smeroval z Levíc do vlakovej stanice Bratislava - Nové Mesto.
Autor TASR
Kalná nad Hronom 18. septembra (TASR) - V obci Kalná nad Hronom v okrese Levice sa na železničnom priecestí zrazil vlak s traktorom. Nehoda sa stala v dopoludňajších hodinách. Vodiča traktora vrtuľníkom previezli do nemocnice, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. V rýchliku Urpín sa nachádzalo približne 200 cestujúcich, nikto z nich sa pri zrážke nezranil.
Na mieste nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Dychové skúšky na alkohol u rušňovodiča i 60-ročného vodiča traktora boli negatívne, potvrdila polícia. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania.
Vlak smeroval z Levíc do vlakovej stanice Bratislava - Nové Mesto. Doprava na trati bola zastavená. Obnovená bola od 13.30 h, uviedla Železničná spoločnosť Slovensko.
