Pri levickej nemocnici vzniklo nové parkovisko pre 160 vozidiel

Levice 26. septembra (TASR) - Návštevníci nemocnice v Leviciach môžu od utorka využívať nové bezplatné parkovisko. Jeho kapacita je 160 parkovacích miest, 70 z nich je vyhradených pre zamestnancov nemocnice. Ako informoval primátor Levíc Ján Krtík, okrem parkovacích miest pre osobné vozidlá a pre zdravotne ťažko postihnuté osoby sú súčasťou parkoviska zelené pásy so 40 vysadenými stromami, cesta medzi parkovacími miestami, manipulačná plocha pre nemocnicu a prepojovacie chodníky pre peších.



Výstavba parkoviska sa začala na jeseň minulého roka. Investorom bol Nitriansky samosprávny kraj, ktorý do výstavby investoval vyše 660.000 eur. Stavebná firma odovzdala hotové parkovisko v máji tohto roka. V rámci preberacieho konania sa však zistilo, že dažďová kanalizácia ako jeden zo stavebných objektov mal vydané stavebné povolenie nesprávnym orgánom. Z tohto dôvodu sa kolaudácia celej stavby posunula.



Súčasťou parkoviska je manipulačná plocha, ktorú po úpravách okolia budú môcť využívať leteckí záchranári. Prevádzkovateľom nemocnice je spoločnosť Agel, ktorá v roku 2017 získala nemocnicu do dvadsaťročného nájmu od Nitrianskeho samosprávneho kraja. V spádovej oblasti žije 160.000 obyvateľov, ročne ošetria v nemocnici viac ako 60.000 pacientov.