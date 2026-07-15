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VÁŽNA NEHODA KAMIÓNOV: Jednému vodičovi pomáhali leteckí záchranári
K nehode došlo na ceste II/574 v katastri Liešťan, od dopoludnia tam polícia riadi premávku v jednom jazdnom pruhu a len pre osobné autá, informovala na sociálnej sieti.
Autor TASR
Liešťany 15. júla (TASR) - Zásah posádky leteckých záchranárov si vyžiadala v stredu ráno dopravná nehoda dvoch kamiónov pri Liešťanoch v okrese Prievidza. Jedného z vodičov s viacerými zraneniami previezli vrtuľníkom do nemocnice v Trenčíne. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE) o tom informovala na sociálnej sieti.
„Lekára leteckých záchranárov vysadili k miestu udalosti pomocou palubného navijaka. Do starostlivosti si prevzal 50-ročného vodiča jedného z kamiónov, ktorý utrpel povrchové odreniny, početné tržné poranenia a existovalo podozrenie na poranenie hrudníka,“ uviedla ATE.
Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacienta v súčinnosti s posádkou pozemnej záchrannej služby a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru transportovali k miestu pristátia vrtuľníka. V stabilizovanom stave ho následne letecky previezli do Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
K nehode došlo na ceste II/574 v katastri Liešťan, od dopoludnia tam polícia riadi premávku v jednom jazdnom pruhu a len pre osobné autá, informovala na sociálnej sieti.
„Lekára leteckých záchranárov vysadili k miestu udalosti pomocou palubného navijaka. Do starostlivosti si prevzal 50-ročného vodiča jedného z kamiónov, ktorý utrpel povrchové odreniny, početné tržné poranenia a existovalo podozrenie na poranenie hrudníka,“ uviedla ATE.
Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacienta v súčinnosti s posádkou pozemnej záchrannej služby a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru transportovali k miestu pristátia vrtuľníka. V stabilizovanom stave ho následne letecky previezli do Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
K nehode došlo na ceste II/574 v katastri Liešťan, od dopoludnia tam polícia riadi premávku v jednom jazdnom pruhu a len pre osobné autá, informovala na sociálnej sieti.