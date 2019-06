Pri likvidácii odpadu na Majetkári v Košiciach objavili nové skládky

Aktuálne sú podľa mesta zdokumentované tri nové skládky odpadu vo svahu nad cestou, pričom toto číslo nemusí byť konečné.

Košice 10. júna (TASR) - Likvidácia odpadu z lokality Majetkár v košickej mestskej časti Sídlisko Ťahanovce, ktorú mesto začalo minulý týždeň, bude zrejme náročnejšia, než sa predpokladalo. Od stredy do piatka (5. - 7. 6.) minulého týždňa bolo z tejto lokality vyvezených 58,3 tony odpadu. "Vzhľadom na nové nelegálne skládky odpadu, ktoré sa objavili až priamo počas ich likvidácie, je pravdepodobné, že sa rozsah a trvanie prác predĺžia," informoval v pondelok magistrát.



Aktuálne sú podľa mesta zdokumentované tri nové skládky odpadu vo svahu nad cestou, pričom toto číslo nemusí byť konečné. Predbežné prepočty odhadujú celkové náklady na vypratanie takmer na 37.000 eur. V tejto sume je zahrnutý aj zákonný poplatok za uloženie odpadu.



Mesto k týmto krokom pristúpilo na základe rozhodnutia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Košice zo 16. mája minulého roka. Mesto má v termíne do 30. júna 2019 zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov uložených v rozpore so zákonom nad usadlosťou Majetkár. Trvanie prác sa pôvodne odhadovalo na osem pracovných dní. Odpad vyvážajú na skládku pri obci Veľké Ozorovce.



Vývoz odpadu prináša aj čiastočné dopravné obmedzenia, ktoré ostávajú nezmenené. "Až do ukončenia prác tak musia motoristi v smere do Košíc využívať medzi 7.00 – 17.30 h v blízkosti lokality Majetkár výlučne ľavý jazdný pruh. Pravý jazdný pruh bude aj naďalej v tom čase uzavretý, keďže je určený na zabezpečenie vjazdu do záhradkárskej lokality a nakladanie komunálneho odpadu nakladačmi s odvozom veľkoobjemových kontajnerov," uviedlo mesto. Po ukončení prác každý deň od 17.30 h budú k dispozícii oba jazdné pruhy.