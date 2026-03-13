< sekcia Regióny
Pri Lučenci odhalili za 15 minút troch problémových vodičov
Hliadka zastavila auto vyradené z evidencie, mladíka pod vplyvom drog i vodiča so zákazom šoférovať.
Autor TASR
Lučenec 13. marca (TASR) - Na ceste pri obci Holiša neďaleko Lučenca odhalila polícia vo štvrtok (12. 3.) za 15 minút hneď troch problémových vodičov. Hliadka zastavila auto vyradené z evidencie, mladíka pod vplyvom drog i vodiča so zákazom šoférovať. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Trojicu vodičov zastavili dopravní policajti z Lučenca v krátkom čase v popoludňajších hodinách na ceste medzi Holišou a Krutkovou osadou. Hliadka najskôr zastavila vozidlo vyradené z evidencie, ktoré navyše jazdilo s evidenčnými číslami, ktoré boli nahlásené ako stratené. Krátko na to policajti zastavili aj 26-ročného vodiča bez vodičského oprávnenia.
„Navyše, test ukázal, že bol pod vplyvom drog. Orientačný test potvrdil aj skríning v zdravotníckom zariadení s pozitívnymi hodnotami na amfetamín, metamfetamín, THC a extázu,“ doplnila polícia.
Tretím prípadom v priebehu 15 minút bol vodič, ktorý šoféroval napriek právoplatne uloženému zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. „Tento bol riešený v takzvanom superrýchlom konaní a bol obvinený z prečinu marenia úradného rozhodnutia,“ doplnila polícia.
